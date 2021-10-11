СМИ: Россия похитила формулу вакцины от коронавируса компании AstraZeneca и сделала на ее основе свой препарат «Спутник V»

Российские шпионы в свое время похитили у Великобритании формулу вакцины от коронавируса от Oxford-AstraZeneca и создали на ее основе собственный препарат под названием «Спутник V».

Об этом пишет The Sun со ссылкой на собственные источники в британских спецслужбах.

Журналисты отмечают, что эту информацию уже передали членам правительства Великобритании. Разведчики уверены, что российские шпионы украли очень важную информацию о создании вакцины AstraZeneca, и у них появились соответствующие подтверждения. Еще в 2020 году британская разведка отмечала, что уверена «более чем на 95%», что российские хакеры взламывали системы Великобритании, США и Канады, чтобы получить данные о разработке вакцины.

«Мы сталкиваемся с различными угрозами подобного типа, они более сложные, они более масштабные, чем когда-либо раньше. Постоянно есть иностранные государства, которые хотели бы заполучить в руки чувствительную информацию, включая иногда коммерческую тайну», — отметил министр по вопросам безопасности и границ Великобритании Дэмиан Хайндс.

Вакцины «Спутник V» и AstraZeneca действительно имеют очень похожий принцип разработки. Обе вакцины являются векторными на основе аденовируса, но в «Спутнике V» используется аденовирус человека, а в AstraZeneca — аденовирус шимпанзе. Модифицированный аденовирус шимпанзе не может размножаться в человеческом организме, а потому не вызывает инфицирования. Поэтому его и использовали.

В Кремле уже отреагировали на эту публикации, назвав издание The Sun «ненаучной газетой».

«Газета The Sun — очень известная, глубоко ненаучная газета. Так мы и относимся к этим публикациям», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.