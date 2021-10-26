Свідок з України впізнав імовірного вбивцю чеченського командира в Берліні. Він назвав його агентом ФСБ

Харківський підприємець на засіданні суду в Берліні у вівторок, 26 жовтня, впізнав обвинуваченого в убивстві колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі як чоловіка сестри своєї дружини на імʼя Вадим Миколайович Красіков.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Наприкінці липня 55-річний українець на імʼя Олександр вже свідчив у суді, але був не впевнений у тому, що перед ним родич. Тоді він уникнув прямої відповіді на запитання, сказавши, що бачив родича лише двічі десять років тому. Незабаром журналу Der Spiegel він заявив, що збрехав на суді, побоюючись за своє життя. Журналісти зазначали, що, можливо, Олександра підготували до зміни свідчень.

Наразі свідок стверджує, що впізнав підозрюваного в убивстві та заявив, що Красіков — працівник російської ФСБ у званні полковника.