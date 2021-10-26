Свидетель из Украины опознал вероятного убийцу чеченского командира в Берлине. Он назвал его агентом ФСБ

Харьковский предприниматель на заседании суда в Берлине во вторник, 26 октября, опознал обвиняемого в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили как мужа сестры своей жены по имени Вадим Николаевич Красиков.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
В конце июля 55-летний украинец по имени Александр уже давал показания в суде, но не был уверен в том, что перед ним родственник. Тогда он ушел от прямого ответа на вопрос, сказав, что видел родственника лишь дважды десять лет назад. Вскоре журналу Der Spiegel он заявил, что соврал на суде, опасаясь за свою жизнь. Журналисты отмечали, что, возможно, Александра подготовили к изменению показаний.
Сейчас свидетель подтвердил, что опознал подозреваемого в убийстве, и заявил, что Красиков — сотрудник российской ФСБ в звании полковника.
- Зелимхан Хангошвили был застрелен в Берлине 23 августа 2019 года. В его убийстве обвиняют 55-летнего россиянина с паспортом на имя Вадима Соколова. По данным расследователей, настоящее имя Соколова — Вадим Николаевич Красиков, и он может быть причастен к заказному убийству, совершенному в Москве в 2013 году. Вероятно, Красиков имел тесные контакты с российскими спецслужбами, в частности с ФСБ.
- Федеральная прокуратура Германии предъявила правительству России обвинения в заказном убийстве Хангошвили. Россия свою причастность традиционно отрицает.
- В декабря 2019 года на переговорах стран «нормандского формата» президент России Путин назвал Хангошвили «организатором взрывов в московском метро» и угрожал Германии тоже выслать дипломатов.
- Федеральная служба России скрыла личность жены Вадима Красикова. Немецкие журналисты вместе с проектами Bellingcat и Insider выяснили, что жена Красикова в декабре 2019 года вылетела по поддельным документам в оккупированный Крым.
- В марте 2021 года немецкие журналисты сообщили, что украинские спецслужбы помогли Германии подтвердить личность убийцы Хангошвили. Они назвали Красикова.