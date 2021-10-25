Омбудсмен Денісова назвала «дискримінаційним» указ про обовʼязкову вакцинацію через неточності МОЗ

Уповноважена з прав людини Людмила Денісова назвала «дискримінаційним» указ Міністерства охорони здоровʼя про обовʼязкову вакцинацію освітян та чиновників через неточності у ньому. МОЗ найближчим часом виправить ситуацію.

Денісова у коментарі «Бабелю» пояснила, що МОЗ своїм указом затвердив не перелік професій (наприклад, лікар, вчитель, водій), а органи, де вони працюють (працівники органів освіти, сфери охорони здоровʼя). Омбудсмен зазначила, що у цьому переліку має бути саме той працівник, який контактує із багатьма людьми і може розповсюдити коронавірус. Денісова зазначила, що МОЗ незабаром уточнить указ.

За її словами, реалізація цього указу в тому вигляді, у якому він зараз, може бути «дискримінаційною» і порушити права працівників закладів освіти та державної влади, які мало з ким контактують.