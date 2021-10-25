Омбудсмен Денисова назвала «дискриминационным» указ об обязательной вакцинации из-за неточностей Минздрава

Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова назвала «дискриминационным» указ Министерства здравоохранения об обязательной вакцинации педагогов и чиновников из-за неточностей в нем. Минздрав в ближайшее время исправит ситуацию.

Денисова в комментарии «Бабелю» объяснила, что Минздрав своим указом утвердил не перечень профессий (например, врач, учитель, водитель), а органы, где они работают (работники органов образования, здравоохранения). Омбудсмен отметила, что в этом перечне должен быть именно тот работник, который контактирует со многими людьми и может распространить коронавирус. Денисова отметила, что Минздрав вскоре уточнит указ.

По ее словам, реализация этого указа в том виде, в котором он сейчас, может быть «дискриминационной» и нарушить права работников учреждений образования и государственной власти, которые мало с кем контактируют.