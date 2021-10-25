В Україні за тиждень госпіталізували рекордну кількість COVID-пацієнтів. МОЗ обіцяє доплати для цих лікарень

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко на нараді в Офісі президента заявив, що Національна служба здоров’я збільшить виплати для лікарень, які лікують хворих на коронавірус .

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

«НСЗУ збільшить тариф для лікарень за надання допомоги пацієнтам з коронавірусною хворобою, оскільки відповідний пакет послуг включає також забезпечення хворих кисневою підтримкою», — зазначив Ляшко.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що наразі в Україні 339,5 тис. активних хворих. Крім того, минулого тижня медики госпіталізували рекордну кількість пацієнтів — 33 551.

На нараді також обговорили питання щодо розгортання додаткових ліжок у медзакладах для надання допомоги госпіталізованим хворим на COVID-19.