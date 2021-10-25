У Херсонській області розгортають мобільний ковід-шпиталь на 120 ліжок

У Херсонській області на території Каховської центральної міської лікарні імені родини Панкеєвих відкривають мобільний шпиталь для пацієнтів із коронавірусом.
Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у понеділок, 25 жовтня.
У шпиталі зможуть перебувати 120 пацієнтів із коронавірусом. Госпіталь складається з 35 наметів та модулів, 24 з яких — палати для пацієнтів та блок інтенсивної терапії. Він автономний, забезпечений електрогенераторами, тепловими гарматами та баштами освітлення.
Зазначимо, що Херсонська область перебуває у «червоній» карантинній зоні. Ось перелік пунктів вакцинації у регіоні.
- За добу 21 жовтня в Україні встановили три рекорди: виявили найбільшу з початку пандемії кількість хворих на коронавірус, померлих від нього та вакцинованих.
- Наразі у «червоній» зоні перебувають Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська та Херсонська області. З 23 жовтня до цієї зони перейшла і Сумська область. А з 26 жовтня туди потраплять Миколаївська та Рівненська області.