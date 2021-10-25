В Херсонской области разворачивают мобильный ковид-госпиталь на 120 коек

В Херсонской области на территории Каховской центральной городской больницы имени семьи Панкеевых открывают мобильный госпиталь для пациентов с коронавирусом.

Об этом Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила в понедельник, 25 октября.

В госпитале смогут находиться 120 пациентов с коронавирусом. Госпиталь состоит из 35 палаток и модулей, 24 из которых — палаты для пациентов и блок интенсивной терапии. Он автономный, обеспечен электрогенераторами, тепловыми пушками и башнями освещения.

Отметим, что Херсонская область находится в «красной» карантинной зоне. Вот перечень пунктов вакцинации в регионе.