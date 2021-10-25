В Україні за відсутність COVID-документів під час міжобласних поїздок штрафуватимуть пасажирів

В Україні за відсутність COVID-документів про вакцинацію або негативних тестів на коронавірус під час міжрегіональних поїздок автобусами штрафуватимуть пасажирів — від 17 тисяч до 34 тисяч гривень.
Про це 25 жовтня повідомили у пресслужбі МОЗ, посилаючись на зміни до постанови № 1236 від 20 жовтня.
«Зміни передбачають, що під час поїздок автомобільним транспортом між регіонами відповідальність за наявність таких документів покладається на пасажирів. Стосуються правила регулярних та нерегулярних перевезень у міжобласному та міжнародному сполученнях», — йдеться у повідомленні.
Водночас зазначається, що на залізниці та у літаках відповідальність за наявність відповідних документів у пасажирів несе перевізник.
Окрім цього, не поширюється норма на перевезення легковими автомобілями, якщо кількість пасажирів не перевищує п’яти (не враховуючи дітей до 14 років). Більша кількість пасажирів дозволяється, якщо вони є членами однієї сім’ї.
Також наголошується, що перевізники зобов’язані інформувати пасажирів про те, що вони повинні мати відповідні документи.
У МОЗ уточнили, що користуватися міжрегіональним транспортом у «жовтій» та «червоній» зоні можна з:
- оформленим на порталі або в додатку «Дія» міжнародним чи внутрішнім COVID-сертифікатом про отримання однієї або двох доз вакцини («жовтий» чи «зелений»);
- іноземним COVID-сертифікатом про щеплення вакцинами, які включені ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях;
- документом про отримання однієї дози вакцини (форма 063-О), яку можна отримати одразу після щеплення у лікаря;
- міжнародним свідоцтвом про вакцинацію, яке буде чинним протягом року від дати останнього щеплення (можна оформити у лікаря, який вакцинував у пункті щеплення закладу охорони здоровʼя або в сімейного лікаря);
- негативним результатом ПЛР-тесту або експрес-тесту на COVID-19 (чинні 72 години від моменту здавання матеріалу на аналіз).
- В Україні за 24 жовтня зафіксували майже 15 тисяч нових заражених коронавірусом, 330 людей померли.
- Наразі у «червоній» зоні перебувають Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Херсонська та Сумська області. А з 26 жовтня туди потраплять Миколаївська та Рівненська області.
- З 21 жовтня в Україні діють посилені правила карантину, які стосуються пасажирських перевезень між областями. Нові обмеження стосуються подорожей між регіонами автобусами, потягами та літаками. У «жовтій», «помаранчевій» та «червоній» зоні як у водія, екіпажу, так і у пасажирів має бути документ, який підтверджує їхню ковід-безпечність: або сертифікат вакцинації, або ПЛР чи експрес-тест, якому не понад 72 годин.