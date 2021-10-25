В Украине за отсутствие COVID-документов во время межобластных поездок будут штрафовать пассажиров

В Украине за отсутствие COVID-документов о вакцинации или отрицательных тестов на коронавирус во время межрегиональных поездок на автобусах будут штрафовать пассажиров — от 17 тысяч до 34 тысяч гривен.

Об этом 25 октября сообщили в пресс-службе Минздрава, ссылаясь на изменения в постановление №1236 от 20 октября.

«Изменения предусматривают, что во время поездок автомобильным транспортом между регионами ответственность за наличие таких документов возлагается на пассажиров. Касаются правила регулярных и нерегулярных перевозок в межобластном и международном сообщениях», — говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что на железной дороге и в самолетах ответственность за наличие соответствующих документов у пассажиров несет перевозчик.

Кроме этого, не распространяется норма на перевозку легковыми автомобилями, если количество пассажиров не превышает пяти (не считая детей до 14 лет). Большее количество пассажиров разрешается, если они являются членами одной семьи.

Также отмечается, что перевозчики обязаны информировать пассажиров о том, что у них должны быть соответствующие документы.

В Минздраве уточнили, что пользоваться межрегиональным транспортом в «желтой» и «красной» зоне можно с: