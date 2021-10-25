В Украине за отсутствие COVID-документов во время межобластных поездок будут штрафовать пассажиров

В Украине за отсутствие COVID-документов о вакцинации или отрицательных тестов на коронавирус во время межрегиональных поездок на автобусах будут штрафовать пассажиров — от 17 тысяч до 34 тысяч гривен.
Об этом 25 октября сообщили в пресс-службе Минздрава, ссылаясь на изменения в постановление №1236 от 20 октября.
«Изменения предусматривают, что во время поездок автомобильным транспортом между регионами ответственность за наличие таких документов возлагается на пассажиров. Касаются правила регулярных и нерегулярных перевозок в межобластном и международном сообщениях», — говорится в сообщении.
В то же время отмечается, что на железной дороге и в самолетах ответственность за наличие соответствующих документов у пассажиров несет перевозчик.
Кроме этого, не распространяется норма на перевозку легковыми автомобилями, если количество пассажиров не превышает пяти (не считая детей до 14 лет). Большее количество пассажиров разрешается, если они являются членами одной семьи.
Также отмечается, что перевозчики обязаны информировать пассажиров о том, что у них должны быть соответствующие документы.
В Минздраве уточнили, что пользоваться межрегиональным транспортом в «желтой» и «красной» зоне можно с:
- оформленным на портале или в приложении «Дія» международным или внутренним COVID-сертификатом о получении одной или двух дозы вакцины («желтый» или «зеленый»);
- иностранным COVID-сертификатом о прививках вакцинами, которые включены ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях;
- документом о получении одной дозы вакцины (форма 063-О), которую можно получить сразу после прививки у врача;
- международным свидетельством о вакцинации, которое будет действовать год от даты последней прививки (можно оформить у врача, который прививал в пункте вакцинации учреждения здравоохранения или у семейного врача);
- отрицательным результатом ПЦР-теста или экспресс-теста на COVID-19 (действуют 72 часа с момента сдачи материала на анализ).
- В Украине за 24 октября зафиксировали почти 15 тысяч новых зараженных коронавирусом, 330 человек скончались.
- Сейчас в «красной» зоне находятся Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Херсонская и Сумская области. А с 26 октября туда попадут Николаевская и Ровенская области.
- С 21 октября в Украине действуют ужесточенные правила карантина, касающиеся пассажирских перевозок между областями. Новые ограничения касаются путешествий между регионами на автобусах, поездах и самолетах. В «желтой», «оранжевой» и «красной» зоне как у водителя, экипажа, так и у пассажиров должен быть документ, подтверждающий их ковид-безопасность: или сертификат вакцинации, или ПЦР, или экспресс-тест, которому не более 72 часов.