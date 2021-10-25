Археологи знайшли в Іраку кам’яні барельєфи з зображенням царів і перший у країні винний завод

В Іраку у місті Фаїда група археологів знайшла камʼяні барельєфи, що зображують ассирійських царів, що моляться богам, а також перший у країні промисловий винний завод. Знахідки зробила група археологів з Департаменту старожитностей міста Дахука і його колег з Італії, цитує France 24.

Фігури царів вирізали в стінах зрошувального каналу, який протяжністю майже девʼять кілометрів. Різьблені фігурки — це 12 панелей розміром пʼять метрів в ширину і два метри у висоту із зображенням богів, царів і священних тварин. Вони датуються 721 — 705 роками до нашої ери.

«В Іраку є й інші місця з наскельними рельєфами, особливо в Курдистані, але жодне з них не є таким величезним і монументальним, як це», — сказав італійський археолог Даніеле Моранді Бонакосси.