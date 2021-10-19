В Ізраїлі дайвер знайшов 900-річний меч, який міг належати хрестоносцю

В Ізраїлі дайвер знайшов меч, який 900 років тому міг належати лицареві-хрестоносцю.

Про це пише BBC.

Знаряддя довжиною в один метр виявили на мілководді неподалік Хайфи. Управління антикваріату Ізраїлю (IAA) заявило, що після очищення й аналізу меч виставлять на загальний огляд.

Глава відділу морської археології IAA Кобі Шарвіт сказав, що узбережжя, де знайшли клинок, слугувало притулком для кораблів під час штормів. «Ці умови здавна привертали увагу суден, які залишили по собі багату археологічну спадщину», — сказав він. Шарвіт додав, що місце знахідки може бути повʼязане з цитаделлю хрестоносців, яка розташовувалася неподалік.

Дослідник також відзначив вагу меча й висловився про його ймовірного власника. «Меч важкий через прилипле до нього каміння, а також через те, що він залізний і дуже великий. Це означає, що хлопець, який тримав цей меч і бився ним, був дуже сильний», — сказав Шарвіт.

Хрестові походи почалися в 1095 році й тривали кілька століть. У них європейські християни вирушали на Близький Схід, щоб спробувати відвоювати Єрусалим та інші частини Святої Землі у мусульман.