Археологи нашли в Ираке каменные барельефы с изображением царей и первый в стране винный завод

В Ираке в городе Фаиди группа археологов нашла каменные барельефы, которые изображают ассирийских царей, которые молятся богам, а также первый в стране промышленный винный завод. Находки сделала группа археологов из Департамента древностей города Дахук и его коллег из Италии, цитирует France 24.

Фигуры царей вырезали в стенах оросительного канала, протяженностью почти девять километров. Резные фигурки — это 12 панелей размером пять метров в ширину и два метра в высоту с изображением богов, царей и священных животных. Они датируются 721 — 705 годами до нашей эры.

«В Ираке есть и другие места с наскальными рельефами, особенно в Курдистане, но ни одно из них не является настолько огромным и монументальным, как это», — сказал итальянский археолог Даниэле Моранди Бонакосси.