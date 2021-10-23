В Японии ученые обнаружили краску на украшении эпохи палеолита. Это может изменить представление о происхождении людей на острове Окинава

Ученые на юге Японии обнаружили искусственную красную краску на украшении, которое относится к эпохе палеолита. Находка стала древнейшим подобным артефактом, которые когда-либо обнаруживали на территории страны.

Об этом сообщил Музей префектуры и Художественный музей Окинавы.

По словам ученых, до сих пор использование красных пигментов было подтверждено на острове Окинава около 5 500 лет назад, но это открытие показывает, что история использования красок еще древнее и достигает периода позднего палеолита (примерно 23 тыс. лет назад).

Украшение в виде удлиненной бусины, изготовленной из раковины моллюска, было обнаружено во время археологических раскопок в пещере Сакитари в префектуре Окинава в 2013 году.

Однако только сейчас было установлено, что красный пигмент в бороздке бусины является искусственной краской. Анализ пигмента показал высокое содержание железа, что позволило исследователям предположить, что это оксид железа, материал, широко используемый после периода культивирования керамики Дземон.

«Были образцы цветных бус, найденные в Юго-Восточной Азии и Австралии. Последняя находка может привести к пониманию происхождения людей эпохи палеолита в этих местах», — заявил куратор музея Синджа Ямасаки, цитирует The Asahi Shimbun.

Кроме этого, отмечается, что возле Токио была найдена ступка и пестик возрастом около 35 тысяч лет, в которых также были следы красного пигмента.