У Японії вчені виявили фарбу на прикрасі з епохи палеоліту. Це може змінити уявлення про походження людей на острові Окінава

Учені на півдні Японії виявили штучну червону фарбу на прикрасі, що належить до епохи палеоліту. Знахідка стала найдавнішим подібним артефактом, які колись виявляли на території країни.

Про це повідомив Музей префектури і Художній музей Окінави.

За словами вчених, досі використання червоних пігментів було підтверджено на острові Окінава близько 5 500 років тому, але це відкриття свідчить, що історія використання фарб ще давніша і сягає періоду пізнього палеоліту (приблизно 23 тис. років тому).

Прикраса у вигляді видовженої намистини, виготовлена з мушлі моллюска, була виявлена під час археологічних розкопок у печері Сакітарі в префектурі Окінава 2013 року.

Проте лише зараз було встановлено, що червоний пігмент у борозенці намистини є штучною фарбою. Аналіз пігменту показав високий вміст заліза, що дозволило дослідникам припустити, що це оксид заліза, матеріал, широко використовуваний після періоду культивування кераміки Дзьомон.

«Були зразки кольорових намист, виявлені в Південно-Східній Азії та Австралії. Остання знахідка може привести до розуміння походження людей епохи палеоліту в цих місцях», — заявив куратор музею Сінджі Ямасакі, цитує The Asahi Shimbun.

Окрім цього, зазначається, що біля Токіо була знайдена ступка і товкач віком близько 35 тисяч років, в яких також були сліди червоного пігменту.