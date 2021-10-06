На Полтавщині археологи знайшли унікальні скляні підвіски IV століття до нашої ери

У Полтавській області біля селища Котельва під час розкопок знайшли унікальні скляні підвіски скіфської доби.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook Історико-культурний заповідник «Більськ».
«Унікальні амфороподібні скляні підвіски були виявлені цьогоріч під час археологічних досліджень ґрунтового могильника на Барвінковій горі», — йдеться у підписі до фото.
За даними працівників заповідника, такі прикраси тут зустріли вперше.
Як розповів керівник експедиції, старший науковий співробітник Інституту археології НАНУ Денис Гречко в коментарі Укрінформу, підвіски були виготовлені приблизно в IV столітті до нашої ери.
Наразі інша інформація про знахідку відсутня, після детального вивчення фахівцями ці артефакти з’являться в експозиції Музею Більського городища.
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