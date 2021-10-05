На Миколаївщині під час розкопок знайшли підземний склеп І століття

Археологи Ольвійської міжнародної експедиції Інституту археології НАН України під час розкопок на некрополі відкрили нову поховальну споруду — підземний склеп, датований І століттям нашої ери.

Про це повідомляє Укрінформ.

Склеп складається з видовженого вузького коридору та трапецієподібної поховальної камери. Біля похилого входу знайшли половину червонолакової чашечки, за якою і встановили час поховання.

Заступниця директора Інституту археології НАН України Алла Буйських вважає, що такі поховання притаманні сарматам, які в той час мешкали в Ольвії.

Висота склепіння камери сягає одного метра, а стінки та підлога обмазані вапняковим розчином. Усю споруду вирізано у глиняному масиві на глибині 3—3,5 метра.