Україна отримала від Євросоюзу €600 мільйонів допомоги. Зеленський подякував за підтримку

Європейський Союз надав Україні €600 мільйонів макрофінансової допомоги для усунення економічних наслідків від пандемії COVID-19.

Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

Ця виплата стане другою та останньою в рамках поточної програми макрофінансової допомоги. Першу виплату Україна отримала у грудні 2020 року.

«Ми підтримуємо Україну за допомогою програми макрофінансової допомоги в розмірі €1,2 мільярда. Другий транш у розмірі €600 мільйонів, виділений сьогодні, є явною ознакою підтримки ЄС програми реформ в Україні. Україна доклала значних зусиль для виконання умов, а також домоглася прогресу з Міжнародним валютним фондом», — заявив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Виплата заснована на позитивній оцінці Єврокомісією прогресу української влади в реалізації узгоджених з ЄС політичних заходів. Україна виконала всі вісім політичних зобовʼязань, які стосуються управління державними фінансами, корпоративного управління та верховенства закону, поліпшення ділового клімату, галузевих реформ і державних підприємств.

Президент Володимир Зеленський подякував ЄС за підтримку.

У Мінфіні України заявили, що гроші будуть спрямовані на фінансування бюджетних потреб і зменшення навантаження на бюджет.