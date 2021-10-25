Украина получила от Евросоюза €600 миллионов помощи. Зеленский поблагодарил за поддержку

Европейский Союз предоставил Украине €600 миллионов макрофинансовой помощи для устранения экономических последствий от пандемии COVID-19.

Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

Эта выплата станет второй и последней в рамках нынешней программы макрофинансовой помощи. Первую выплату Украина получила в декабре 2020 года.

«Мы поддерживаем Украину с помощью программы макрофинансовой помощи в размере €1,2 миллиарда. Второй транш в размере €600 миллионов, выделенный сегодня, является явным признаком поддержки ЕС программы реформ в Украине. Украина приложила значительные усилия для выполнения условий, а также добилась прогресса с Международным валютным фондом», — заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Выплата основана на положительной оценке Еврокомиссией прогресса украинских властей в реализации согласованных с ЕС политических мер. Украина выполнила все восемь политических обязательств, касающихся управления государственными финансами, корпоративного управления и верховенства закона, улучшения делового климата, отраслевых реформ и государственных предприятий.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил ЕС за поддержку.

В Минфине Украины заявили, что деньги направят на финансирование бюджетных потребностей и уменьшение нагрузки на бюджет.