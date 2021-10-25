Колумбія екстрадує до США найбільш розшукуваного наркобарона країни, якого порівнюють із Ескобаром

Колумбія екстрадує до США найбільш розшукуваного у країні наркоторговця Дайрі Антоніо Усугу на прізвисько «Отоніель», якого схопили 24 жовтня.

Про це повідомляє BBC.

Він очолював найбільше злочинне угрупування країни і протягом багатьох років перебував у списку людей, найбільш розшукуваних Агентством США по боротьбі з наркотиками. Американські чиновники призначали нагороду за його голову в розмірі $5 мільйонів. У США його звинувачують у ввезенні в країну щонайменше 73 тонн кокаїну в період з 2003 до 2014 року.

Перед екстрадицією Отоніель перебуватиме на військовій базі у столиці, місті Богота.