«Це можна порівняти з падінням Ескобара». У Колумбії затримали найбільш розшукуваного наркобарона країни

Поліція Колумбії затримала лідера найбільшого наркокартелю країни «Клан затоки» Дайрі Антоніо Усугу на прізвисько «Отоніель».

Про це пише BBC.

Про його затримання у відеозверненні оголосив президент Колумбії Іван Дуке. «Це найсерйозніший удар по наркоторгівлі в нашій країні в цьому столітті. Цей удар можна порівняти тільки з падінням Пабло Ескобара в 1990-х роках», — заявив президент Колумбії. Операція проводилася спільно з армією і авіацією, під час неї загинув один з правоохоронців. 50-річного Дайрі Усугу затримали в департаменті Антіокія на північному заході Колумбії, недалеко від кордону з Панамою.

Усуга вважався найбільш розшукуваним наркобароном Колумбії. Місцева влада обіцяла винагороду в розмірі $800 тисяч за інформацію про його місцеперебування, США призначили нагороду у $5 мільйонів. Затриманому наркобарону загрожує екстрадиція до США.

«Клан затоки» вважається наймогутнішим злочинним угрупованням Колумбії. Він займається контрабандою наркотиків і людей, незаконним видобутком золота і здирництвом. «Клан затоки» контролює багато маршрутів постачання наркотиків.