У Мексиці суд відправив до вʼязниці на 28 років лідера одного з найбільших наркокартелів країни

У Мексиці суд засудив лідера одного з найбільших наркокартелів країни «Хуарес» 58-річного Вінсента Каррільо Фуентеса до 28 років позбавлення волі. Його визнали винним у торгівлі наркотиками і організованій злочинності.

Про це повідомляє BBC.

28-річний вирок враховує роки, які він провів у вʼязниці з моменту арешту у 2014 році.

«Віцекороль» картелю Фуентес був одним з найбільш розшукуваних для Управління по боротьбі з наркотиками США. За його затримання пропонували винагороду у розмірі $5 мільйонів. Чоловіка врешті затримали у жовтні 2014 року на блокпосту поліції в мексиканському штаті Коауїла разом з охоронцем. Поліція заявляла, що він вів себе «стримано».