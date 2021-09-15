В Мексике суд отправил в тюрьму на 28 лет лидера одного из крупнейших наркокартелей страны

В Мексике суд приговорил лидера одного из крупнейших наркокартелей страны «Хуарес» 58-летнего Винсента Каррильо Фуэнтеса к 28 годам лишения свободы. Его признали виновным в торговле наркотиками и организованной преступности.

Об этом сообщает BBC.

28-летний приговор учитывает года, которые он провел в тюрьме с момента ареста в 2014 году.

«Вице-король» картеля Фуэнтес был одним из самых разыскиваемых для Управления по борьбе с наркотиками США. За его задержание предлагали вознаграждение в размере $5 миллионов. Мужчину в итоге задержали в октябре 2014 года на блокпосту полиции в мексиканском штате Коауила вместе с охранником. Полиция заявляла, что он вел себя «сдержанно».