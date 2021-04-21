«Последнее оружие в противостоянии». В Мексике наркоторговцы использовали дроны для атаки на полицейских

В Мексике подозреваемые в торговле наркотиками использовали дроны, чтобы сбросить взрывчатку на полицейских, в результате чего два офицера получили ранения.

Об этом пишет BBC.

Инцидент произошел во вторник, 20 апреля, в штате Мичоакан. В нападении подозревают членов наркокартеля Халиско. Пострадавшие полицейские участвовали в расчистке дорог, заблокированных наркокартелем.

Сообщается, что еще в августе 2020 года в машине подозреваемых обнаружили два беспилотника. Власти жалуются, что дроны стали последним оружием в противостоянии преступников и правоохранителей.

После этого инцидента местные СМИ также сообщали о дронах с бомбами. Члены группировки прикрепили к дронам контейнеры со взрывчаткой. Экспертам удалось установить, что устройства были настроены на дистанционный взрыв и могли нанести смертельные ранения.