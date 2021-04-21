«Остання зброя у протистоянні». У Мексиці наркоторгівці використали дрони для атаки на поліцейських

У Мексиці підозрювані в торгівлі наркотиками використовували дрони, щоб скинути вибухівку на поліцейських, унаслідок чого двоє офіцерів отримали поранення.

Про це пише BBC.

Інцидент стався у вівторок, 20 квітня, у штаті Мічоакан. У нападі підозрюють членів наркокартелю Халіско. Постраждалі поліцейські брали участь у розчищенні доріг, заблокованих наркокартелем.

Повідомляється, що ще в серпні 2020 року в машині підозрюваних виявили два безпілотники. Влада скаржаться, що дрони стали останньою зброєю у протистоянні злочинців і правоохоронців.

Після цього інциденту місцеві ЗМІ також повідомляли про дрони з бомбами. Члени угруповання прикріпили до дронів контейнери з вибухівкою. Експертам вдалося встановити, що пристрої були налаштовані на дистанційний вибух і могли завдати смертельні поранення.