У Чернівцях суд виніс вирок одному з ватажків угруповання «Восток» у складі «ДНР»

Шевченківський районний суд Чернівців заочно засудив до 10 років позбавлення волі бойовика з позивним «Міха», який є одним з ватажків терористичного угруповання «Восток» у складі «ДНР».
Про це повідомляє СБУ.
За даними слідства, уродженець міста Макіївка (Донецька область) приєднався до бойовиків «Востоку» в 2014 році. Він одразу почав просуватися по «карʼєрних сходах» — від командира взводу до першого заступника начальника штабу полку.
Бойовик брав активну участь у боях. Він воював поблизу Донецького аеропорту, Ясинівки, Червоного Партизана, Пантелеймонівки, в Авдіївці, Пісках і Савур-Могилі. За бої він отримав кілька «нагород».
Слідство встановило, що «Міха» співпрацює з російською розвідкою і часто їздить до Росії.
Суд визнав його винним в участі в терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК). Бойовик оголошений у розшук.
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- На початку жовтня СБУ в Києві затримала бойовика «ДНР», який приїхав з окупованого Криму. Він зізнався у вбивствах поранених українських військових.