«Витіснення ОБСЄ з окупованих територій». У ТКГ відреагували на блокування місії на Донбасі

Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі розцінює блокування роботи місії ОБСЄ бойовиками і проросійськими активістами як спробу витіснити ОБСЄ з окупованих територій.

У коментарі «РБК-Україна» і «Суспільному» спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив, що бойовики ведуть системний підрив повноважень місії на тлі того, що ОБСЄ констатувала загрозу своїм патрулям.

За його словами, патрулі місії дві доби були блоковані бойовиками в Донецьку і Горлівці, а на російських прикордонних пунктах переходу Донецьк і Гуково мандат ОБСЄ не продовжили. Про блокування баз місії проросійськими активістами, які влаштовували мітинги на вході готелю, де живуть співробітники ОБСЄ, повідомляли і в самій місії.

«Діяльність СММ ОБСЄ ми розглядаємо, як основу неупередженого моніторингу ситуації в районі збройного конфлікту на сході України та віддаємо належне місії, як силі, що сприяє діалогу між його сторонами — Україною і РФ», — зазначив Арестович, додавши, що ТКГ перебуває у постійному контакті з представництвом ОБСЄ у Відні та СММ ОБСЄ.

Пізніше член української делегації в ТКГ Сергій Гармаш повідомив, що фактично бойовики в Горлівці взяли членів місії в заручники.