СБУ затримала ексбойовика «ЛНР», який намагався оформити українську пенсію

У Луганській області контррозвідники Служби безпеки України затримали колишнього бойовика «ЛНР», який намагався оформити собі українську пенсію.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За даними спецслужби, затриманий чоловік вступив до лав бойовиків у березні 2015 року. Його зарахували в так звану «4 окрему мотострілецьку бригаду», де він займався обслуговуванням ворожої техніки. Згодом він залишив угруповання і переховувався на окупованій території.

Чоловікові повідомили про підозру за статтею про участь у незаконних збройних формуваннях (ч. 2 ст. 260 КК). Поки йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна, але СБУ перевірить його на причетність до тяжких злочинів.