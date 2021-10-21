СБУ задержала экс-боевика «ЛНР», который пытался оформить украинскую пенсию

В Луганской области контрразведчики Службы безопасности Украины задержали бывшего боевика «ЛНР», который пытался оформить себе украинскую пенсию.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
По данным спецслужбы, задержанный мужчина вступил в ряды боевиков в марте 2015 года. Его зачислили в так называемую «4 отдельную мотострелковую бригаду», где он занимался обслуживанием вражеской техники. Впоследствии он оставил группировку и скрывался на оккупированной территории.
Мужчине сообщили о подозрении по статье об участии в незаконных вооруженных формированиях (ч. 2 ст. 260 УК). Пока ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества, но СБУ проверит его на причастность к тяжким преступлениям.
- 13 октября военные в районе Золотого задержали боевика, который разведывал позиции украинских военных с повязкой СЦКК. СБУ позднее нашла в его телефоне видео, на котором задержанный участвует в обстрелах из миномета. Из-за этого боевики заблокировали работу ОБСЕ.
- В начале октября СБУ в Киеве задержала боевика «ДНР», который приехал из оккупированного Крыма. Он признался в убийствах раненых украинских военных.