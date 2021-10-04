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В Киеве в хостеле задержали боевика «ДНР». Он признался в убийствах раненых украинских военных

Автор:
Екатерина Кадакова
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В Киеве в одном из хостелов задержали боевика «ДНР», который приехал из оккупированного Крыма.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, мужчина входил в состав группировки «Оплот», в 2014 году убивал раненых в бою украинских военных, а также проводил разведку для артиллерийских обстрелов позиций ВСУ.

Установлено, что задержанный является жителем оккупированного Донецка, присоединился к рядам боевиков в 2014 году.

Сейчас ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258—3 (Участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины, задержанный находится под стражей.

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