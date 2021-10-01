СБУ обнародовала видео допроса боевика, который сдался украинским военным. В ряды российских наемников в 15 лет его привел отец

Во вторник, 28 сентября, на позиции украинских военных пришел и добровольно сдался в плен боевик, вооруженный автоматом. СБУ обнародовала видео его допроса.

Как выяснилось, молодой человек является жителем Попасной. В 2014 году вместе с отцом, который решил податься в ряды боевиков, он уехал в оккупированный Стаханов, где помогал российским наемникам ремонтировать военную технику.

По словам пленного, когда он попал к боевикам, то ему было всего 15 лет, поэтому до сих пор нет украинского паспорта, а российский не получал.

В 2016 году, по достижении совершеннолетия, молодой человек заключил контракт с незаконным вооруженным формированием «6 отдельный мотострелковый казачий полк им. атамана Платова народной милиции ЛНР».