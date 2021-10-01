СБУ оприлюднила відео допиту бойовика, який здався українським військовим. До лав російських найманців у 15 років його привів батько

У вівторок, 28 вересня, на позиції українських військових прийшов і добровільно здався у полон бойовик, озброєний автоматом. СБУ оприлюднила відео його допиту.

Як з’ясувалося, молодик є мешканцем Попасної. У 2014 році разом із батьком, який вирішив податися до лав бойовиків, він виїхав до окупованого Стаханова, де допомагав російським найманцям ремонтувати військову техніку.

За словами полоненого, коли він потрапив до бойовиків, то йому було лише 15 років, тому досі не має українського паспорта, а російський не отримував.

У 2016 році, після досягнення повноліття, молодик уклав контракт із незаконним збройним формуванням «6 окремий мотострілецький козачий полк ім. отамана Платова народної міліції ЛНР».