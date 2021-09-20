Силовики затримали бойовика, який у 2014 році штурмував управління СБУ в Луганську

Контррозвідники Служби безпеки України затримали бойовика «ЛНР», який у 2014 році брав участь у штурмі та захопленні адміністративної будівлі управління СБУ у Луганській області.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Оперативники встановили, що мешканець Станиці Луганської у квітні 2014 року приєднався до проросійських збройних угруповань.

Разом із іншими бойовиками він зламував двері службових приміщень управління та за вказівкою ватажків шукав документи. Також підозрюваний брав участь у розграбуванні та знищенні техніки, яка була у будівлі СБУ.

Після штурму бойовик чергував на зведених терористами барикадах і забезпечував «пропускний режим» на вході до захопленої будівлі.