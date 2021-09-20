Силовики задержали боевика, который в 2014 году штурмовал управления СБУ в Луганске

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали боевика «ЛНР», который в 2014 году участвовал в штурме и захвате административного здания управления СБУ в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники установили, что житель Станицы Луганской в апреле 2014 года присоединился к пророссийским вооруженным группировкам.

Вместе с другими боевиками он взламывал двери служебных помещений управления и по указанию главарей искал документы. Также подозреваемый участвовал в разграблении и уничтожении техники, которая была в здании СБУ.

После штурма боевик дежурил на возведенных террористами баррикадах и обеспечивал «пропускной режим» на входе в захваченное здание.