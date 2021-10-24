США розкритикували КНДР за випробування балістичних ракет та закликали до діалогу

Спеціальний представник США у питаннях Північної Кореї Сунг Кіма закликав Пхеньян припинити випробування балістичних ракет. Посол назвав їх контрпродуктивними і тривожними, передає Deutsche Welle.
«Нашою метою залишається повна денуклеаризація Корейського півострова. Ми як і раніше готові до зустрічі з КНДР без попередніх умов, і ми ясно дали зрозуміти, що Сполучені Штати не мають ворожих намірів стосовно КНДР», — стверджує Сунг Кім.
Адміністрація Джо Байдена неодноразово заявляла, що відкрита для переговорів з КНДР, але Пхеньян винятково критикує Штати за ворожу політику і санкції проти нього.
Нагадаємо, Північна Корея підтвердила, що 19 жовтня запустила в Японське море балістичну ракету. Таким чином КНДР випробувала нову балістичну ракету, що запускається з підводних човнів.
- Північна Корея просуває свої ракетні випробування, оскільки Південна Корея також розробляє власну зброю, що, на думку спостерігачів, перетворилося на своєрідні перегони на Корейському півострові. Сеул нещодавно представив ракету, що запускається з підводних човнів, і цього тижня проводить найбільшу оборонну виставку у Південній Кореї. Також найближчим часом Корея планує запустити власну космічну ракету.
- Північна і Південна Корея технічно все ще перебувають в стані війни, тому що мирної угоди не було досягнуто після закінчення корейської війни в 1953 році. Північ неодноразово звинувачував Південну Корею в подвійних стандартах військової діяльності. Південна Корея нещодавно запустила свою першу балістичну ракету з підводного човна для стримування «провокацій» Північної Кореї. США закликають Північну Корею відмовитися від своєї ядерної зброї.
- У серпні цього року повідомлялося, що Північна Корея, ймовірно, перезапустила ядерний реактор в Йонбені, який виробляв плутоній, як вважається, для ядерної зброї.