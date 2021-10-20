КНДР підтвердила, що запустила в море балістичну ракету, яка здатна «ковзати і стрибати»

Відомо, що ракета приводнилася в Японському морі, пролетівши близько 450 км на максимальній висоті 60 км. У середу, 20 жовтня, державні ЗМІ Північної Кореї заявили, що ця ракета оснащена новою технологією «управління і самонаведення», яка дозволяє їй рухатися в бічному напрямку. Вона також здатна «ковзати і стрибати». Ракету запустили з того ж підводного човна, з якого запускали ракету під час випробувань 2016 року.

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Як пише BBC, балістичні ракети вважаються небезпечнішими, ніж крилаті ракети, тому що вони можуть нести більш важкий вантаж, мають більшу дальність і можуть швидше літати.

У жовтні 2019 року Північна Корея випробувала балістичну ракету «Пукгуксон-3», запустивши її з підводного човна. Запуск був під великим кутом, щоб мінімізувати «зовнішню загрозу». Однак якби ракету запустили по стандартній траєкторії, а не по вертикальній, вона могла б пройти близько 1 900 км. Це поставило б всю Південну Корею і Японію в зону досяжності. Запуск з підводного човна також може утруднити виявлення ракет і дозволить Північній Кореї розмістити свою зброю далеко за межами Корейського півострова. Організація Обʼєднаних Націй прямо забороняє Північній Кореї випробовувати балістичні ракети, а також ядерну зброю.