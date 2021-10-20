КНДР подтвердила, что запустила в море баллистическую ракету, способную «скользить и прыгать»

Известно, что ракета приводнилась в Японском море, пролетев около 450 км на максимальной высоте 60 км. В среду, 20 октября, государственные СМИ Северной Кореи заявили, что эта ракета оснащена новой технологией «управления и самонаведения», которая позволяет ей двигаться в боковом направлении. Она также способна «скользить и прыгать». Ракету запустили с той же подводной лодки, с которой запускали ракету во время испытаний 2016 года.

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Как пишет BBC, баллистические ракеты считаются более опасными, чем крылатые ракеты, потому что они могут нести более тяжелый груз, имеют большую дальность и могут быстрее летать.

В октябре 2019 года Северная Корея испытала баллистическую ракету «Пукгуксон-3», запустив ее с подводной лодки. Запуск был под большим углом, чтобы минимизировать «внешнюю угрозу». Однако если бы ракету запустили по стандартной траектории, а не по вертикальной, она могла бы пройти около 1 900 км. Это поставило бы всю Южную Корею и Японию в зону досягаемости. Запуск с подводной лодки также может затруднить выявление ракет и позволит Северной Корее разместить свое оружие далеко за пределами Корейского полуострова. Организация Объединенных Наций прямо запрещает Северной Корее испытывать баллистические ракеты, а также ядерное оружие.