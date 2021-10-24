Держдеп США відніс росіян до категорії «бездомних національностей»

Державний департамент США відніс росіян, які хочуть оформити американську візу, до категорії громадян «бездомних національностей».
Про це йдеться у візовій інструкції Держдепу.
До «бездомних національностей» (Homeless Nationalities) відносять людей з тих країн, у яких США не мають свого консульського представництва, або з тих, де склалася нестабільна політична ситуація, через яку американські дипломати не можуть виконувати свої функції.
В переліку «бездомних», крім Росії, перебувають Куба, Еритрея, Іран, Лівія, Сомалі, Південний Судан, Сирія, Венесуела і Ємен. Документ вказує росіянам звертатися до посольства США у Варшаві (Польща) у разі необхідності отримати візу.
- У Міністерстві закордонних справ Росії запропонували США взаємно скасувати всі обмеження на роботу дипломатичних місій.
- У кінці липня США повідомили, що звільняють 182 співробітників у своїх дипломатичних представництвах у Росії. Це вимушене рішення, продиктоване забороною Кремля наймати на роботу в американські посольства росіян або громадян з третіх країн. Із серпня в дипломатичних представництвах США не можуть працювати громадяни Росії або третіх країн, за винятком охорони.
- Посол США в Росії Джон Салліван заявив, що Штати перестануть надавати консульські послуги в Росії через скорочення числа співробітників американських консульств.