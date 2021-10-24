Госдеп США отнес россиян к категории «бездомных национальностей»

Государственный департамент США отнес россиян, которые хотят оформить американскую визу, к категории граждан «бездомных национальностей».
Об этом говорится в визовой инструкции Госдепа.
К «бездомным национальностям» (Homeless Nationalities) относят граждан из тех стран, в которых США не имеют своего консульского представительства, или из тех, где сложилась нестабильная политическая ситуация, из-за которой американские дипломаты не могут выполнять свои функции.
В перечне «бездомных», кроме России, находятся Куба, Эритрея, Иран, Ливия, Сомали, Южный Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен. Документ предписывает россиянам обращаться в посольство США в Варшаве (Польша) в случае необходимости получить визу.
- В Министерстве иностранных дел России предложили США взаимно отменить все ограничения на работу дипломатических миссий.
- В конце июля США сообщили, что увольняют 182 сотрудников в своих дипломатических представительствах в России. Это вынужденное решение, продиктованное запретом Кремля нанимать на работу в американские посольства россиян или граждан из третьих стран. С августа в дипломатических представительствах США не могут работать граждане России или третьих стран, за исключением охраны.
- Посол США в России Джон Салливан заявил, что Штаты перестанут оказывать консульские услуги в России из-за сокращения числа сотрудников американских консульств.