Сенаторы просят Байдена выслать 300 российских дипломатов, если штат посольства США не увеличат

Группа из 17 сенаторов от обеих партий Конгресса США просит президента Джо Байдена выслать 300 российских дипломатов, если РФ не увеличит число дипломатов и дипработников в американском посольстве в Москве.

Об этом сообщает Reuters.

«Тот факт, что у обеих стран нет равенства по числу дипломатов, недопустим [...]. Россия должна выдать достаточное количество виз, чтобы обеспечить дипломатический паритет в том, что касается числа дипломатов США в России и российских дипломатов в США. Если такие меры не будут приняты, призываем начать выдворять дипломатов РФ, чтобы их осталось столько же, сколько дипломатов США в России», — сказано в письме Байдену.

В посольстве в Москве сейчас работают 100 американских дипломатов. В США — 400 российским дипломатов.

Как передает Интерфакс, в МИД России ранее заявили, что Россия не выдает визы сотрудникам американской дипмиссии в РФ, исходя из принципов взаимности, так как американская сторона поступает аналогичным образом с российскими сотрудниками.