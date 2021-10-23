У столиці за скаргою киян оштрафували ресторан Nebos. Він ігнорував правила карантину

У суботу, 23 жовтня, за недотримання карантинних обмежень з протидії поширення коронавірусу оштрафували власника ресторану Nebos на вул. Мала Житомирська у Києві.

Про це повідомив глава парламентського комітету з питань здоровʼя нації Михайло Радуцький.

«У столиці діють обмеження «помаранчевої» зони, що передбачає дотримання маскового режиму та соціальної дистанції», — нагадав Радуцький та продемонстрував приклад, коли поліція на прохання киян перевіряє заклад.

За результатом перевірки працівники поліції склали протокол про адміністративне правопорушення за частиною першою статті 43-3. Власнику закладу загрожує штраф від 17 до 170 тисяч гривень. Остаточне рішення за суддями.

Під час перевірки комісія виявила недотримання маскового режиму як відвідувачами, так і персоналом, відсутність маркування для дотримання соціальної дистанції в черзі, не виконання регулярного вологого прибирання приміщень, відсутність температурного скринінгу відвідувачів і працівників перед початком робочої зміни, розташування столів ближче ніж 1,5 метра і розміщення за ними понад чотирьох осіб.

Водночас Радуцький зазначив, що Київ поки відповідає показникам «помаранчевої» зони, але в найближчі дні через погіршення епідситуації може опинитись у «червоній» зоні. У КМДА прогнозують, що ввести жорсткі обмеження доведеться з 27 жовтня.

Зазначимо, що днями навколо цього ресторану розгорівся скандал через те, що заклад у соціальних медіа написав про «свою відкритість для всіх людей» незалежно від того вакциновані вони, чи ні.

Так Nebos назвав себе «місцем вільних людей», де не потрібна маска чи вакцинація.