На Україну насувається значне похолодання. Синоптики прогнозують вночі до -9 °С

У найближчі три дні в Україні очікується значне похолодання, подекуди температура знизиться до -9 °С.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Синоптики прогнозують невелику хмарність, через антициклон 24—26 жовтня переважатиме суха погода, опади можливі лише в неділю на Приазов’ї, натомість українці відчують суттєве зниження температури повітря, особливо вночі.