На Украину надвигается значительное похолодание. Синоптики прогнозируют ночью до -9 °С

В ближайшие три дня в Украине ожидается значительное похолодание, местами температура снизится до -9 °С.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Синоптики прогнозируют небольшую облачность, из-за антициклона 24—26 октября будет преобладать сухая погода, осадки возможны лишь в воскресенье на Приазовье, зато украинцы почувствуют существенное понижение температуры воздуха, особенно ночью.