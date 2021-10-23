«Пощади не буде». Генпрокурор взяла під особистий контроль усі справи про підробку сертифікатів вакинації

Офіс генпрокурора бере під особистий контроль справи про фальсифікацію сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу та негативних ПЛР-тестів.

Про це заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

«Є такі порушення закону, які чомусь здаються дрібними, але в підсумку призводять до непоправного. Я говорю про тих негідників, які торгують людськими життями. Вони, правда, увірували в те, що продають лише папірці — сертифікати про вакцинацію. Але ці, як вони наївно вважають, папірці часто перетворюються на свідоцтва про смерть», — наголосила Венедіктова.

Вона зазначила, що «пощади не буде», тому усі провадження такого характеру її Офіс бере під особистий контроль, щоб всі порушники отримали вирок.

За словами генпрокурора, загалом у 2021 році на підставі зібраних доказів про підробку результатів тестів і документів про вакцинацію 104 особам вже повідомлено про підозру, з них до суду направлено 88 обвинувальних актів і «це тільки початок».