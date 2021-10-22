Науковці довели, що африканські слони втратили свої бивні через браконьєрів

Група науковців під керівництвом еволюційного біолога Шейна Кемпбелл-Стейтона з Принстонського університету дослідила, чому африканські слони втратили свої бивні з генетичної точки зору.

Вони запевняють, що саме браконьєри прискорили еволюцію африканських слонів, через що вони стали частіше народжуватися без бивнів, пише науковий журнал Science.

Активні еволюційні зміни слонів тривали з 1977 до 1992 року. В цей період відбувалося активне вбивство слонів, оскільки у Мозамбіку тривала громадянська війна, де обидві сторони залежали від продажів здобутих кісток. Так, бивні приносили їм гроші, необхідні для війни.

Автори вивчили, як воєнні дії і активність браконьєрів вплинули на популяцію слонів у національному парку Горонгоса у Мозамбіку. За цей час кількість африканських слонів скоротилася на 90%. Водночас науковці виявили триразове зростання кількості самок слонів без бивнів — з 18,5% до 50,9%.