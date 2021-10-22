Ученые доказали, что африканские слоны утратили свои бивни из-за браконьеров

Группа ученых под руководством эволюционного биолога Шейна Кэмпбелл-Стейтона из Принстонского университета исследовала, почему африканские слоны утратили свои бивни с генетической точки зрения.

Они уверяют, что именно браконьеры ускорили эволюцию африканских слонов, из-за чего они стали чаще рождаться без бивней, пишет научный журнал Science.

Активные эволюционные изменения слонов происходили с 1977 до 1992 года. В этот период слонов активно убивали, поскольку в Мозамбике шла гражданская война, где обе стороны зависели от продаж полученных костей. Так, бивни приносили им деньги, которые были необходимы для войны.

Авторы изучили, как военные действия и активность браконьеров повлияли на популяцию слонов в национальном парке Горонгоса, Мозамбик. За это время количество африканских слонов сократилось на 90%. В то же время ученые выявили трехкратный рост числа самок слонов без бивней — с 18,5% до 50,9%.