Ученые доказали, что африканские слоны утратили свои бивни из-за браконьеров

Группа ученых под руководством эволюционного биолога Шейна Кэмпбелл-Стейтона из Принстонского университета исследовала, почему африканские слоны утратили свои бивни с генетической точки зрения.
Они уверяют, что именно браконьеры ускорили эволюцию африканских слонов, из-за чего они стали чаще рождаться без бивней, пишет научный журнал Science.
Активные эволюционные изменения слонов происходили с 1977 до 1992 года. В этот период слонов активно убивали, поскольку в Мозамбике шла гражданская война, где обе стороны зависели от продаж полученных костей. Так, бивни приносили им деньги, которые были необходимы для войны.
Авторы изучили, как военные действия и активность браконьеров повлияли на популяцию слонов в национальном парке Горонгоса, Мозамбик. За это время количество африканских слонов сократилось на 90%. В то же время ученые выявили трехкратный рост числа самок слонов без бивней — с 18,5% до 50,9%.
Именно интенсивное истребление слонов с бивнями вызвало генетические изменения, подчеркивают ученые. Без бивней рождаются только самки, что доказывает связь этого изменения с полом.
Ученые предположили, что это связано с мутацией в Х-хромосоме, которая смертельна для мужской особи. Генетические изменения привели к тому, что в целом стало рождаться меньше слонов мужского пола, что может замедлить восстановление популяции, даже несмотря на то, что браконьерство в африканских парках уменьшилось.
Кроме того, ученые отметили, что животные без клыков питаются другой пищей, в основном, травой. Слоны с бивнями могут обдирать кору с деревьев. Изменения в рационе новой популяции могут изменить весь ландшафт африканской саванны.
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