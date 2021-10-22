Бойовики на Донбасі поранили українського військового, ще один отримав бойову травму

Протягом доби бойовики на Донбасі девʼять разів обстріляли українські позиції, унаслідок чого один боєць ЗСУ отримав поранення.

Про це пише пресцентр ООС.

Неподалік Золотого-4 ворог двічі вів вогонь з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів.

В напрямку Красногорівки найманці стріляли з мінометів калібру 120 мм та артилерії калібру 100 мм, а в бік Катеринівки — з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Позиції ЗСУ в районі Новолуганського противник обстріляв двічі, використовуючи великокаліберні кулемети та ручні протитанкові гранатомети, а біля Новозванівки ворог застосував протитанковий ракетний комплекс.

Поблизу Луганського обстріл вівся зі станкових протитанкових гранатометів.