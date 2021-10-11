Бойовики на Донбасі поранили одного українського військового

Протягом доби бойовики на Донбасі шість разів обстріляли українські позиції, унаслідок чого один боєць ЗСУ отримав поранення.
Про це пише пресцентр ООС.
«Упродовж поточної доби зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння», — йдеться у повідомленні.
Пораненого військового вже доставили до лікарні. Він перебуває у важкому стані. Бійці ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.
- Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року — після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
- Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набула чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». Вона й досі формально чинна, попри численні порушення її російськими гібридними силами.
- 1 жовтня бойовики під час обстрілу поранили двох військових ЗСУ. Вони перебувають у лікарні. Стан здоров’я одного пораненого — середньої важкості, іншого — задовільний.