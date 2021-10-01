На Донбасі бойовики поранили двох українських військових

У зоні бойових дій на Донбасі протягом 1 жовтня бойовики порушили режим припинення вогню та вісім разів обстріляли позиції українських військових. Вогнепальне поранення отримали два військових ЗСУ. Вони перебувають у лікарні. Стан здоров’я одного пораненого — середньої важкості, іншого — задовільний.

Про це йдеться у зведенні на сторінці Операції обʼєднаних сил.

Так, біля Новоолександрівки та Новозванівки ворожі збройні формування здійснили прицільний обстріл позицій українських військових з мінометів калібру 120 мм.

Також міномети калібру 120 мм окупанти застосували в бік Авдіївки. Під обстріл потрапив і сам населений пункт, внаслідок чого пошкодили житлові будинки та прилеглу територію.