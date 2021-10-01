На Донбасі бойовики 13 разів порушили «тишу» — вогнепальне поранення отримав військовий ЗСУ

У зоні бойових дій на Донбасі 30 вересня бойовики порушили режим припинення вогню та 13 разів обстріляли позиції українських захисників. Вогнепальне поранення отримав військовий ЗСУ. Зараз він перебуває у лікарні в стані середньої тяжкості.

Про це йдеться у зведенні на сторінці Операції обʼєднаних сил.

Так, біля Новотошківського ворожі збройні формування двічі стріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу Кам’янки окупанти двічі вели вогонь з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм та 120 мм.

В районі Попасної бойовики здійснили два обстріли з гранатометів різних систем, а неподалік Кримського — з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.